L’allenatore ha dichiarato di voler mantenere il centrocampista e conquistare una seconda stella, differenziandosi dall’approccio di un collega. Ha anche affermato che, nonostante il progetto sia a lungo termine, già dalla prima partita si può percepire la mentalità dell’allenatore. Ha sottolineato la consapevolezza che nel calcio il tempo è limitato, ma ha espresso fiducia nel percorso intrapreso.

"So che nel calcio il tempo manca sempre e questo è un progetto a lunga scadenza, ma credo che già alla prima partita si possa vedere la mentalità dell'allenatore. Vogliamo dominare fin dal primo incontro". "La cultura portoghese e italiana hanno a che fare con il contatto e io sono fatto così. Il mio contatto con i giocatori e sarò sempre onesto ed equo con loro: quando c'è questa connessione con il team le piccole crepe si rimarginano. Dopo serve una modalità più attraente possibile di giocare e tutto questo farà bene allo spirito di squadra e ci aiuterà a vincere". "So che è difficile lato tifosi uscire da questo periodo che hanno vissuto: ho studiato tantissimo il feeling in città e ho capito cosa significa aver perso la Champions all'ultima gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Amorim: "Io, diverso da Mourinho. Vogliamo tenere Modric e vincere la seconda stella"

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