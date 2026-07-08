Amorim | Non sono come Mourinho tranne in una cosa…

Il nuovo allenatore del Milan ha detto di considerare José Mourinho un amico, ma ha precisato che non sono uguali, sebbene condividano qualche aspetto. Ha aggiunto di non essere come lui, tranne in una cosa. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui punti in comune o differenze. Non sono state fornite dichiarazioni su eventuali confronti tra le loro carriere o metodi di lavoro.

"José lo considero un amico, ma non siamo uguali" dice il nuovo allenatore del Milan, anche se qualcosina in comune c'è tra i due. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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