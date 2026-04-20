Un uomo ha raccontato di vivere con la propria compagna di fatto, condividendo tutto tranne l’intimità. Ha spiegato di essere uscito di casa presto al mattino, dedicandosi a lavori in fabbrica e consegne di volantini. Ha dichiarato di aver affrontato momenti difficili, ma di essere soddisfatto delle proprie scelte. Nel frattempo, si parla anche del ruolo fondamentale dei produttori nel successo degli artisti nel panorama musicale.

Dietro un grande artista, c’è un grande produttore. È una regola non scritta del mondo della musica internazionale e italiana. Juli (vero nome Julien Boverod) ha solo 27 anni, ma ha iniziato a 17 a farsi spazio nell’affollato mondo della produzione musicale. Piano piano e con mille sacrifici è riuscito a ritagliarsi il suo “posto al sole”. L’incontro fortunato con Olly è solo la ciliegina sulla torta di molte collaborazioni artistiche da Emma a Tommaso Paradiso. Tutti incontri che sono racchiusi anche nel primo album dal titolo “Solito cinema”. Un disco piacevole all’ascolto che evidenzia ancora una volta il perché Juli sia molto amato dagli artisti del nostro Paese: è sincero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e Olly siamo una coppia di fatto, condividiamo tutto tranne l’intimità. Sono andato via da casa presto, ho lavorato in fabbrica e ho fatto volantinaggio. Non è stato facile, sono felice di quello che ho”: parla Juli

Grazie a Olly per avere creato un pezzo per smettere di litigare #olly #couple #girlfriend

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