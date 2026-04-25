Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve LIVE | le sue dichiarazioni

Alla vigilia del match tra Milan e Juventus nella 34ª giornata di Serie A, il difensore bianconero ha tenuto una conferenza stampa per commentare la partita. Durante l'incontro con i giornalisti, ha risposto a domande sui temi legati alla partita, condividendo alcune considerazioni sulle sfide che attendono la squadra. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse in diretta, offrendo uno sguardo sulle aspettative del giocatore in vista dell'incontro.

di Marco Baridon Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. Nel giorno di vigilia, sabato 25 aprile, Gleison Bremer interviene in conferenza stampa alle 14.30 per presentare il match di San Siro davanti ai media. segue LIVE le sue parole. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Aggiornamenti dalle 14.30 – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve LIVE: le sue dichiarazioni Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A Notizie correlate Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve LIVE: le sue dichiarazioniCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lazio LIVE: le sue dichiarazioni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché; Bremer, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Milan-Juve, non parla Spalletti: ecco chi andrà in conferenza al suo posto; Watch Milan - Juventus Live Stream Online | DAZN IT. Juventus, domani la conferenza stampa di Bremer pre Milan-Juve(ANSA) - TORINO, 24 APR - La Juventus ha scelto Gleison Bremer per presentare in conferenza stampa il big-match di San Siro contro il Milan. Il difensore brasiliano, infatti, incontrerà i ... milannews.it Bremer designato dalla Juventus per presentare la sfida al MilanIl difensore Gleison Bremer parlerà alla vigilia del cruciale big-match Juventus-Milan per la Champions League ... it.blastingnews.com #MilanJuve nel segno di Roberto #Bettega 5 gol a San Siro e scettro indiscusso x.com Milan Juve nel segno di Roberto Bettega 5 gol a San Siro e scettro indiscusso - facebook.com facebook