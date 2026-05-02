Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona LIVE | le sue dichiarazioni

Nella giornata di oggi, il tecnico della squadra ha tenuto una conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. Durante l'incontro con i giornalisti, sono state riportate le sue dichiarazioni riguardo alla preparazione della squadra e alle sfide che aspettano la partita. La conferenza si è svolta in un clima di attesa prima del confronto tra le due squadre.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 35ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alle inseguitrici Como e Romo. Nel giorno di vigilia, sabato 2 maggio, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Aggiornamenti dalle 16.00 – «».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona LIVE: le sue dichiarazioni Conferenza stampa Spalletti | Juventus Como Notizie correlate Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lazio LIVE: le sue dichiarazioni Conferenza stampa Spalletti pre Galatasaray Juve LIVE: le sue dichiarazioniPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché; La probabile formazione contro il Milan e altre 3 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Torino - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT. Consueto appuntamento in conferenza stampa per Luciano Spalletti all'anti-vigilia della sfida con la squadra di De RossiArchiviata la sosta nazionali, la Juventus si prepara alla sfida contro il Genoa, in programma allo Stadium lunedì alle 18. Per i bianconeri, reduci dal pareggio interno col Sassuolo, si tratta di una ... gazzetta.it Il tecnico della Juventus parla in conferenza in vista del match di lunedì con il GenoaLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa in vista del match di lunedì con il Genoa. IL RUSH FINALE - Il rush finale è importante, ma è uno standard normale per noi, ... calciomercato.com Juve-Verona!!! Batti un colpo se non mancherai - facebook.com facebook Il dubbio più grande, #Yildiz e una certezza intoccabile: Spalletti prepara così Juve-Verona x.com