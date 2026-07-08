Rob Dixon, scudiero di William, è stato fotografato insieme a Natasha Archer, ex assistente di Kate, durante un evento pubblico a Londra a fine giugno. Le immagini sono state pubblicate dal Daily Mail, confermando la loro relazione. La coppia è apparsa vicina e in complicità durante la manifestazione. La notizia ha suscitato interesse tra i media, che hanno seguito i dettagli del loro incontro. Non ci sono stati commenti ufficiali da parte dei diretti interessati.

Natasha Archer e Rob Dixon insieme. Che scoop. A rivelare la nascita della nuova coppia “royal” è stato il Daily Mail, che ha immortalato a fine giugno i due, insieme, a un evento pubblico a Londra. Nonostante non ci sia una conferma ufficiale, i due non si nascondono più. Natasha Archer, una vita accanto a Kate. Ma chi sono i due protagonisti della vicenda? Natasha Archer, 37 anni, è stata l’assistente personale di fiducia nonché stylist non ufficiale di Kate Middleton per 15 anni. Ha iniziato a lavorare a corte nel 2010 e, per tre lustri, ha seguito e supportato la futura regina suggerendole, con successo, come meglio vestirsi. Una figura fondamentale nella vita della principessa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amori a corte e dintorni: Rob Dixon, popolare scudiero di William, ha una relazione con Natasha Archer, la famosa ex assistente di Kate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kate ha mediato per anni tra Harry e William, poi una frase l’ha convinta a chiudere con il cognatoLa principessa Kate ha cercato di mediare tra i due fratelli per anni, sperando in un riavvicinamento.

Re Carlo, William e Kate ricordano la regina Elisabetta II nel centenario della sua nascita: «Molti aspetti dei tempi moderni l'avrebbero turbata. Ha ispirato le generazioni attraverso una vita di dovere»Nel giorno del centenario della nascita della regina Elisabetta II, re Carlo III ha diffuso un videomessaggio in cui ricorda la sovrana.