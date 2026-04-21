Nel giorno del centenario della nascita della regina Elisabetta II, re Carlo III ha diffuso un videomessaggio in cui ricorda la sovrana. Anche il principe William e la duchessa di Cambridge hanno espresso le loro considerazioni, sottolineando l'influenza della regina sulle generazioni e i suoi atteggiamenti nei confronti dei tempi moderni. La cerimonia ha coinvolto diverse figure della famiglia reale, in un tributo pubblico alla memoria della Regina.

Nella breve clip di tre minuti, il re definisce la regina «la mia amata mamma» e lascia intendere come molti aspetti dell’attualità, tra tensioni internazionali e profonde trasformazioni sociali, l’avrebbero sconvolta. «Sospetto che molti aspetti dei tempi in cui viviamo l’avrebbero profondamente turbata», ha affermato il re, «ma trovo conforto nella sua convinzione che il bene alla fine prevalga sempre e che un’alba più luminosa non sia mai lontana dall’orizzonte». Il riferimento appare rivolto alle crisi geopolitiche e alle incertezze che segnano il presente. A noi osservatori, inevitabilmente, viene da pensare anche alla crisi che sta...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Re Carlo, William e Kate ricordano la regina Elisabetta II nel centenario della sua nascita: «Molti aspetti dei tempi moderni l'avrebbero turbata. Ha ispirato le generazioni attraverso una vita di dovere»

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