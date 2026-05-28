Kate ha mediato per anni tra Harry e William poi una frase l’ha convinta a chiudere con il cognato

La principessa Kate ha cercato di mediare tra i due fratelli per anni, sperando in un riavvicinamento. Tuttavia, una frase pronunciata dal principe Harry ha portato alla rottura definitiva tra lui e il cognato. Da allora, i rapporti tra i due sono rimasti tesi e senza ulteriori tentativi di ricucitura. La mediazione della principessa Kate si è interrotta dopo quel commento, lasciando i legami tra i due fratelli complicati.

(Adnkronos) – La principessa Kate ha sempre cercato il modo perché il principe William e il principe Harry ricostruissero il loro legame. Ma smise quando il duca di Sussex dichiarò: "Vorrei ricucire i rapporti con mio padre perché non sappiamo quanto tempo gli resti". Secondo un biografo, Catherine Middleton credeva che "un'affermazione del genere potesse. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kate Middleton and Prince William Interrupt Their Spring Break with a Personal Message Tied to Their

Notizie e thread social correlati

Karina ha ottant'anni, ha già prenotato una clinica svizzera e ha chiuso i conti con la propria vita. Poi torna un amore che pensava perduto...Karina, ottantenne con un pianoforte e un gatto chiamato Veleno, ha già organizzato tutto: ha prenotato una clinica in Svizzera, ha chiuso i conti...

La foto che celebra i 15 anni di matrimonio tra il principe William e Kate Middleton: insieme sull’erbe, con i figli e il cane OrlaUna foto celebra i 15 anni di matrimonio tra il principe William e Kate Middleton.