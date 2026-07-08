Amici di Maria De Filippi come sarà la nuova edizione

Fra i programmi più attesi per settembre 2026 c’è senza dubbio Amici di Maria De Filippi. La trasmissione, giunta ormai alla sua ventiseiesima edizione, non accenna ad invecchiare e nella prossima stagione televisiva potrebbe riservarci non poche sorprese. Chi saranno i professori nella prossima edizione di Amici. Mentre Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, è ancora in onda e sta collezionando ottimi ascolti, Maria De Filippi sarebbe già al lavoro per creare la nuova edizione di Amici. E le novità nella prossima stagione della trasmissione potrebbero essere molte, con la conduttrice arrivata ad un giro di boa e intenzionata a cambiare alcune cose. 🔗 Leggi su Dilei.it

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