Amici 25 la venticinquesima edizione chiude col botto | Pier Silvio Berlusconi scrive a Maria De Filippi

La venticinquesima edizione di Amici si è conclusa con risultati record, attirando un vasto pubblico e ottenendo ascolti elevati. Al termine del programma, Pier Silvio Berlusconi ha inviato una lettera a Maria De Filippi, celebrando il successo dell’edizione e il contributo degli artisti e dei professionisti coinvolti. La trasmissione ha registrato un aumento di ascolti rispetto alle stagioni precedenti, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo. La chiusura dell’edizione è stata accompagnata da numerosi commenti sui social e da una grande partecipazione degli spettatori.

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La venticinquesima edizione di Amici si chiude con numeri da record e con un messaggio speciale firmato da Pier Silvio Berlusconi. La finale del talent show di Canale 5 ha conquistato il pubblico con il 25,9% di share e 3.483.000 spettatori, confermandosi ancora una volta uno dei programmi di punta della televisione italiana. Gli ascolti della finale di Amici 25: Pier Silvio Berlusconi scrive a Maria De Filippi. L’ultimo appuntamento stagionale di Amici ha ottenuto risultati eccellenti in termini di ascolti tv, dominando la prima serata e coinvolgendo milioni di telespettatori. Un successo che consolida il format ideato e condotto da Maria De Filippi, capace di rinnovarsi anno dopo anno mantenendo alta l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici 25, la venticinquesima edizione chiude col botto: Pier Silvio Berlusconi scrive a Maria De Filippi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AMICI 25 - PRIMA PUNTATA - CHI SONO I 3 ELIMINATI Sullo stesso argomento “Fuori in 2”. Amici 25, è la decisione di Maria De FilippiSta per alzarsi il sipario su una delle fasi più attese della televisione italiana: il serale di Amici. “Devi lasciare la scuola”. Amici 25, l’annuncio di Maria De Filippi e l’allieva spiazzataColpi di scena ed emozioni nel quarto appuntamento con il serale di Amici 25, andato in onda su Canale 5.