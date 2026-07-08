Ambizione personale e interessi strategici | alla Nato Trump torna alla carica sulla Groenlandia

Trump ha ripetutamente espresso interesse per la Groenlandia, sottolineando la possibilità di acquistarla. In passato, il suo approccio si è concentrato sulla proposta di acquisizione dell’isola, considerata strategicamente importante. La questione ha riacceso discussioni pubbliche e politiche, con l’ex presidente che ha insistito sulla rilevanza militare e economica di quella regione. La sua posizione ha suscitato reazioni tra le autorità danesi e altri attori internazionali.

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