Microplastiche nel sangue e nella placenta | Marevivo denuncia lo stallo della legge SalvaMare

Le microplastiche sono state trovate nel sangue e nella placenta umana, suscitando preoccupazione tra gli esperti. Marevivo ha denunciato che la legge SalvaMare, pensata per ridurre l'inquinamento da plastica, è ferma da mesi senza progressi concreti. La presenza di frammenti di plastica si riscontra anche in organismi marini e nel cibo che arriva sulle tavole. La mancata approvazione di questa legge impedisce l'attuazione di misure utili a limitare l'inquinamento e la diffusione delle microplastiche nell'ambiente.

Le microplastiche sono ormai ovunque, nei pesci, nei molluschi, nel sale marino e attraverso la catena alimentare finiscono nelle nostre tavole e nel nostro corpo: sono state ritrovate nella placenta, nel latte materno, negli spermatozoi e nel sangue, confermando la loro capacità di penetrare nell’organismo umano e danneggiarlo per sempre. Eppure, denuncia Marevivo, uno dei pochi strumenti concreti per ridurre la presenza di plastica nel mare, ovvero la Legge n. 602022, detta “SalvaMare”, approvata all’unanimità dal Senato dopo un complesso iter legislativo, è ferma al palo in attesa dei decreti attuativi. A ben quattro anni dall’entrata in vigore il 17 maggio 2022, l’Italia continua a scontare gravissimi ritardi che ne compromettono la piena applicazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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