Dalla crisi climatica al ricambio generazionale Flai Cgil rilancia il ruolo della pesca sostenibile

Venerdì 15 maggio si è svolto presso l’istituto Tecnico “Carnaro - Marconi - Flacco - Belluzzi” di Brindisi un incontro dedicato alla pesca sostenibile, intitolato “Invasioni, clima ed altri cambiamenti - Per una pesca resiliente e nuove sostenibilità”. L’evento è stato promosso dalla Flai Cgil Brindisi e rientra nel più ampio progetto dedicato alla pesca. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla crisi climatica e al ricambio generazionale nel settore della pesca.

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