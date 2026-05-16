Dalla crisi climatica al ricambio generazionale Flai Cgil rilancia il ruolo della pesca sostenibile
Venerdì 15 maggio si è svolto presso l’istituto Tecnico “Carnaro - Marconi - Flacco - Belluzzi” di Brindisi un incontro dedicato alla pesca sostenibile, intitolato “Invasioni, clima ed altri cambiamenti - Per una pesca resiliente e nuove sostenibilità”. L’evento è stato promosso dalla Flai Cgil Brindisi e rientra nel più ampio progetto dedicato alla pesca. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla crisi climatica e al ricambio generazionale nel settore della pesca.
BRINDISI - Si è ieri mattina, venerdì 15 maggio, nell’istituto Tecnico “Carnaro - Marconi - Flacco - Belluzzi” di Brindisi, l’incontro “Invasioni, clima ed altri cambiamenti - Per una pesca resiliente e nuove sostenibilità”, promosso dalla Flai Cgil Brindisi nel più ampio Progetto Pesca, attività. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
Agia Abruzzo: "Il ricambio generazionale in agricoltura chiave per la sicurezza del territorio e lo sviluppo sostenibile"“Per rendere l'agricoltura realmente attrattiva per i giovani abruzzesi, non sono sufficienti i soli incentivi economici; è indispensabile un...
Pesca, la Flai Cgil incontra i lavoratori ad Anzio: il 9 maggio tappa di “Diritti in Marineria”Anzio, 4 maggio 2026 – Informare i lavoratori della pesca su diritti, tutele e strumenti di sostegno in un settore segnato da difficoltà economiche,...