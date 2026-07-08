A Wimbledon 2026, Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini hanno raggiunto i quarti di finale. Sinner, numero uno del ranking ATP, ha ottenuto la qualificazione, così come Cobolli e Paolini. Nel torneo maschile, Sinner e Cobolli si sono qualificati, mentre nel femminile Paolini ha superato il turno. Un commento ha poi criticato l’idea di parlare di coprifuoco nel 2026 e ha definito da idioti le critiche rivolte a Sinner per il tabellone.

Oltre al numero uno del ranking ATP Jannik Sinner, anche Flavio Cobolli nel tabellone maschile e Jasmine Paolini in quello femminile hanno staccato il pass per i quarti di finale a Wimbledon 2026. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ La mancanza di flessibilità non è mai un punto di forza. Qui siamo all’integralismo. Viene a mancare il rispetto verso i giocatori e il pubblico pagante. Non è che chiudono alle 23.00 ora locale, ma 5 minuti prima. Onestamente, non è una situazione ammissibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi: “Ha senso nel 2026 sentir parlare di coprifuoco? E’ da idioti dileggiare Sinner per il tabellone”

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