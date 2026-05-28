Durante la trasmissione TennisMania dedicata al Roland Garros, un commentatore ha osservato che il tennista ha lasciato andare alcuni game durante la partita. Ha inoltre affermato che il giocatore spagnolo non ha impressionato per le sue prestazioni. La trasmissione è stata pubblicata sul canale YouTube di OA.

Nella puntata di TennisMania relativa al Roland Garros, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha tracciato il bilancio del primo turno del tabellone di singolare maschile del secondo torneo stagionale del Grand Slam. Ottimo il bilancio degli italiani: “ 7 qualificati su 9 in campo maschile, il massimo che si potesse fare era 8 su 9: è la conferma della forza del movimento. Voglio rimarcare che l’Argentina ha 9 qualificati in campo maschile al 2° turno: è il Paese che ne ha di più “. Le prestazioni dei singoli: “ Arnaldi ha avuto tante occasioni non sfruttate, ma è sempre stato capace di reagire e non ha mai perso il servizio contro Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner ha lasciato andare alcuni game. Landaluce non mi ha impressionato”

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