Altro che crocchette | in un agriturismo della Tuscia i cani assaggiano i sapori del territorio

È finito quel tempo in cui pensiamo al cibo per cani solo come a un insieme di ciotole, snack veloci e crocchette portate da casa: in un agriturismo della Tuscia l’esperienza a tavola prova ad allargarsi anche agli ospiti a quattro zampe, trasformando il momento del pasto in una piccola curiosità gastronomica da dedicare anche a loro. L’idea guarda interamente al territorio, ai suoi prodotti e a una nuova sensibilità pet friendly, senza dimenticare che i veri protagonisti restano loro. Un agriturismo della Tuscia con un menù per cani tra campagna, orto e sapori locali. Stiamo parlando dell’ Agriturismo Parco delle Querce di Valentano, nel Viterbese, dove è nato “ PappAmi ”, un menù pensato per i cani che accompagnano i clienti della struttura. 🔗 Leggi su Funweek.it

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