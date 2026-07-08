Altro che crocchette | in un agriturismo della Tuscia i cani assaggiano i sapori del territorio
In un agriturismo della Tuscia, i cani vengono coinvolti in esperienze gastronomiche che includono assaggi di prodotti locali. La struttura offre ai proprietari di animali domestici la possibilità di far partecipare i loro cani a pasti che valorizzano i sapori del territorio. Questa iniziativa mira a integrare il momento del pasto dei cani con un’esperienza culinaria dedicata, abbandonando la tradizionale idea di cibo per cani come semplice alimento di base.
È finito quel tempo in cui pensiamo al cibo per cani solo come a un insieme di ciotole, snack veloci e crocchette portate da casa: in un agriturismo della Tuscia l’esperienza a tavola prova ad allargarsi anche agli ospiti a quattro zampe, trasformando il momento del pasto in una piccola curiosità gastronomica da dedicare anche a loro. L’idea guarda interamente al territorio, ai suoi prodotti e a una nuova sensibilità pet friendly, senza dimenticare che i veri protagonisti restano loro. Un agriturismo della Tuscia con un menù per cani tra campagna, orto e sapori locali. Stiamo parlando dell’ Agriturismo Parco delle Querce di Valentano, nel Viterbese, dove è nato “ PappAmi ”, un menù pensato per i cani che accompagnano i clienti della struttura. 🔗 Leggi su Funweek.it
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