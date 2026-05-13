Richiamo di crocchette per cani Colella per rischio microbiologico coinvolto un altro lotto

Un richiamo è stato annunciato per un lotto di crocchette per cani al sapore di riso e maiale prodotto dall’azienda Colella. Il ritiro riguarda un lotto specifico a causa di un rischio microbiologico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente quel lotto, senza coinvolgere altri prodotti o lotti della stessa linea. La motivazione del richiamo si basa su controlli di sicurezza alimentare.

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Nuovo richiamo alimentare per cibo per animali: ritirato un lotto di crocchette Colella per possibile contaminazione microbiologica. Il provvedimento riguarda il lotto 26C12A12003, confezioni da 15 kg con data di scadenza a marzo 2027. L’invito è di non far consumare il prodotto agli animali e di restituirlo al punto vendita per il rimborso. Il richiamo per crocchette per cani Nella giornata di lunedì 11 maggio il Ministero della Salute ha emanato un avviso di richiamo alimentare che riguarda delle crocchette per l’alimentazione animale. L’avviso è stato pubblicato sul portale del Ministero e riguarda un ritiro precauzionale disposto dall’operatore per un “rischio contaminazione microbiologica”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo di crocchette per cani Colella per rischio microbiologico, coinvolto un altro lotto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Richiamo del salame Milano per presenza di Salmonella, un lotto coinvolto e i rischi per la saluteIl Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un salame tipo Milano per presenza di salmonella. Leggi anche: Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto Temi più discussi: Sesamo nero tostato richiamato per aflatossine; Conad richiama riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti; Allerta epatite E: richiamato un lotto di salame di fegato ‘fegatello’. Richiamo di crocchette per cani Colella per rischio microbiologico, coinvolto un altro lottoRichiamo crocchette per cani al gusto riso e maiale: ritiro di un lotto per rischio microbiologico, invito a non far consumare il prodotto ... virgilio.it Richiamo urgente di cibo per cani: se avete questo prodotto non datelo ai vostri animaliIl ministero della Salute ha diffuso una nuova comunicazione riguardante la sicurezza degli alimenti destinati agli animali domestici. La nota riguarda il richiamo precauzionale di un lotto di crocche ... msn.com