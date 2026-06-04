Agriturismo Parco delle Querce | 18 anni nella Tuscia con grande festa e omaggio al territorio tra musica e natura

L’agriturismo Parco delle Querce ha festeggiato i 18 anni di attività nella Tuscia con un evento che ha coinvolto musica e natura. La celebrazione ha incluso spettacoli dal vivo e un omaggio alle tradizioni locali. Durante la giornata sono stati distribuiti prodotti tipici e sono stati organizzati laboratori all’aperto. La festa ha attirato numerosi visitatori, che hanno partecipato alle attività e gustato le specialità del territorio.

VALENTANO – Una serata di festa, musica e convivialità immersa nel verde della Tuscia. L’Agriturismo Parco delle Querce di Valentano celebra il prossimo 20 giugno il suo diciottesimo anniversario di attività con un evento speciale aperto al pubblico, pensato come un grande momento di condivisione e come omaggio al territorio che lo ospita. Un traguardo importante che racconta una storia di passione e continuità: diciotto anni fa Cristiano Germani e Simona Foderini hanno dato vita a un progetto nato come sogno e diventato oggi una realtà consolidata dell’ospitalità in Tuscia. Un luogo che negli anni ha saputo costruire un’identità forte, basata su accoglienza autentica, legame con la natura e valorizzazione delle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Funweek.it

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