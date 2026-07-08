Alto Calore nuova istanza di fallimento in Tribunale
Alto Calore Servizi si trova nuovamente davanti al Tribunale di Avellino per un’istanza di fallimento presentata da Hera Comm, società fornitrice di energia. Hera Comm ha richiesto il fallimento dell’azienda idrica irpina per crediti non saldati. La procedura giudiziaria riguarda quindi una disputa finanziaria tra le due società. La decisione del Tribunale è attesa nei prossimi giorni.
Tempo di lettura: < 1 minuto L’Alto Calore Servizi torna davanti al Tribunale di Avellino per l’istanza di fallimento avanzata da Hera Comm, società fornitrice di energia che vanta crediti nei confronti dell’azienda idrica irpina. L’udienza rappresenta un nuovo passaggio giudiziario in una vicenda che continua a tenere alta l’attenzione sul futuro della società. I giudici saranno chiamati a valutare la situazione economico-finanziaria dell’ente, nonostante i recenti segnali di ripresa certificati dall’approvazione del primo bilancio in utile dopo circa vent’anni. Un risultato che i vertici aziendali hanno indicato come punto di svolta nel percorso di risanamento, ma che dovrà ora confrontarsi con le richieste avanzate dal creditore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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