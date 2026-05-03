La Reggina ha ricevuto un nuovo ostacolo nel procedimento legale avviato al tribunale, poiché il nodo del contraddittorio ha bloccato l’istanza presentata dal club. La questione riguarda la possibilità di correggere un errore entro il 6 maggio, data limite stabilita. Inoltre, il riconoscimento da parte della Federazione potrebbe favorire le richieste del club nel procedimento giudiziario in corso.

? Cosa scoprirai Come può la Reggina sanare l'errore entro il 6 maggio?. Perché il riconoscimento della Federazione favorisce le pretese del club?. Quali conseguenze avrà la scadenza del 12 maggio sui playoff?. Chi sono i soggetti coinvolti che bloccano l'istanza cautelare?.? In Breve Scadenza per sanare il difetto di notifica fissata entro il 6 maggio.. Discussione sul merito della causa prevista per il 12 maggio.. Controinteressati coinvolti nel procedimento sono Nissa, Savoia e la Federazione.. Il riconoscimento dell'iscrizione riguarda la regolarità del luglio 2025.. Il Tribunale Federale ha respinto il 2 maggio l’istanza cautelare presentata dalla Reggina, fermando temporaneamente la corsa del club amaranto per un nodo procedurale legato al contraddittorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina, stop al tribunale: il nodo del contraddittorio blocca l’istanza

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