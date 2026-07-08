Almanacco del 08-07-2026
Il 8 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Adriano. In giornata, si svolgono celebrazioni religiose in suo onore. Nessun altro evento specifico è segnalato.
almanacco del giorno mercoledì 8 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Adriano e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel mondo della storia del tempo arriviamo al 1851 spedire una lettera diventa molto più semplice negli Stati Uniti entrano in circolazione i primi francobolli da €0,03 una rivoluzione che rende il servizio postale accessibile a tutti gettando le basi della comunicazione moderna Nel 1978 una data storica per l'Italia Sandro Pertini Viene eletto presidente della Repubblica al sedicesimo scrutinio con una maggioranza schiacciante Diventerà uno dei presidenti più amati vicini al popolo della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Almanacco - 21 Gennaio 2026
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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 7 luglio 2026 risulta molto intenso, con volumi elevati dall'anello del raccordo anulare fino al centro della città.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 08:40Un incidente sulla Roma-Fiumicino ha provocato disagi sulla viabilità alle prime ore del mattino.
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Almanacco del 08 luglio 2026`html Almanacco del 08 luglio 2026 Benvenuti nell’almanacco del giorno! Oggi è l’8 luglio e ci troviamo in piena estate, una stagione caratterizzata da giornate calde e soleggiate. Approfittiamo dell ... tuttogreen.it