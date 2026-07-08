Allarme falò nel Parco del Serio Monaci | Pratica scellerata che espone l’area a incendi

Notizia in breve

Nel Parco del Serio, si sono verificati diversi incendi attribuiti a falò improvvisati. Un esperto ha definito questa pratica come “scellerata” poiché aumenta il rischio di incendi nell’area naturale. Durante i fine settimana, molte persone si recano lungo il fiume, lasciando tracce visibili del passaggio, come rifiuti e segni di fuochi improvvisati, che contribuiscono a mettere a rischio la sicurezza dell’ambiente.