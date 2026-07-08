Allarme falò nel Parco del Serio Monaci | Pratica scellerata che espone l’area a incendi
Nel Parco del Serio, si sono verificati diversi incendi attribuiti a falò improvvisati. Un esperto ha definito questa pratica come “scellerata” poiché aumenta il rischio di incendi nell’area naturale. Durante i fine settimana, molte persone si recano lungo il fiume, lasciando tracce visibili del passaggio, come rifiuti e segni di fuochi improvvisati, che contribuiscono a mettere a rischio la sicurezza dell’ambiente.
Romano di Lombardia. Passeggiare lungo il fiume Serio nei giorni immediatamente successivi al fine settimana significa imbattersi nei segni lasciati dal passaggio di centinaia di persone arrivate sulle sponde per cercare un po’ di refrigerio dal caldo di questi giorni. Una presenza ormai abituale durante l’estate che, però, continua a lasciare dietro di sé alcune criticità. L’arrivo di bagnanti sulle rive del fiume è una conseguenza delle temperature elevate che stanno caratterizzando questo periodo. Il caldo, però, non giustifica certo i comportamenti di chi abbandona rifiuti lungo l’area naturalistica. Lungo i sentieri si notano infatti cartacce, qualche contenitore, cocci di bottilglia e altri materiali lasciati a terra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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