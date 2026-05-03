Venerdì, nel parco del Serio, due incendi sono stati appiccati dolosamente, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco. La guardia ecologica, insieme a volontari e al sindaco di Pianengo, si sono mobilitati per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L'intervento tempestivo ha permesso di spegnere le fiamme prima che si diffondessero ulteriormente nel territorio.

Due incendi dolosi accesi nel parco del Serio venerdì hanno movimentato i vigili del fuoco, la guardia ecologica, il sindaco di Pianengo e alcuni volontari. Fortunatamente la tempestiva opera di spegnimento ha evitato danni maggiori. Il primo intervento è stato intorno a mezzogiorno quando, in località lago dei Riflessi, territorio di Ricengo e nel parco del Serio, è stato visto del fumo. Il tempestivo avviso ai vigili del fuoco e la possibilità di arrivare da parte dei pompieri fin dove c’era il fuoco ha scongiurato il pericolo che le fiamme di propagassero. Appena terminato il primo intervento, poco dopo le 14 un frequentatore del parco ha avvisato i vigili del fuoco e la guardia ecologica Gianluca Limenta che si vedeva del fumo in prossimità della palata del Menasciutto, sempre parco del Serio, ma stavolta in territorio di Pianengo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendi dolosi nel parco del Serio. Fiamme spente dai vigili del fuoco

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