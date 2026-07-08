Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida di uno scooter privo di assicurazione, con il numero di telaio abraso e altre irregolarità. Le autorità hanno applicato sanzioni per un totale di circa 5.000 euro. L’intervento è avvenuto nel corso di un controllo di routine in una località della provincia. Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo rischia ulteriori provvedimenti giudiziari.

Brugherio (Monza e Brianza) – Su quello scooter proprio non ci doveva stare. Senza assicurazione, col numero di telaio abraso, e un mucchio di altre irregolarità che meritano ora un approfondimento investigativo. Tutto comincia ieri alle 12.30, quando una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha fermato un ciclomotore in via de Gasperi per un banale controllo. Alla guida c'era un uomo di 54anni, italiano e residente a Brugherio. Il suo problema era che appunto risultava in circolazione senza assicurazione RC obbligatoria, senza carta di circolazione e dal controllo della targa il veicolo è risultato appartenere a una persona che ne aveva dichiarato la rottamazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla guida di uno scooter senza assicurazione e con numero di telaio abraso: denuncia e cumulo di sanzioni da 5mila euro

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