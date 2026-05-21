Alla guida senza patente da 18 anni privo di assicurazione e con l’auto intestata a um morto

Un uomo è stato fermato mentre guidava senza patente da quasi vent’anni, a bordo di un’auto priva di assicurazione e intestata a una persona deceduta. L’episodio è avvenuto nel comune di Cerro Maggiore, in provincia di Milano. La polizia ha verificato che il conducente non aveva mai conseguito la patente e ha accertato che il veicolo apparteneva a una persona deceduta da tempo. Le autorità stanno approfondendo le responsabilità legate a questa situazione.

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Cerro Maggiore (Milano) – Guidava s enza patente da quasi vent’anni, al volante di un veicolo privo di assicurazione e intestato addirittura a una persona deceduta. È quanto scoperto dalla Polizia locale di Cerro Maggior e durante un controllo stradale effettuato nei giorni scorsi lungo via dei Cerri, al confine con San Vittore Olona. Gli agenti, impegnati in una normale attività di monitoraggio del territorio, hanno intercettato il mezzo grazie al sistema elettronico ‘TargaSystem’, che segnala in tempo reale le irregolarità legate ai veicoli in circolazione. Il controllo ha subito evidenziato la mancanza della copertura assicurativa, ma gli accertamenti successivi hanno fatto emergere una situazione ben più grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alla guida senza patente da 18 anni, privo di assicurazione e con l’auto intestata a um morto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PATENTI E ASSICURAZIONI - TROPPE COMPLICAZIONI! Sullo stesso argomento Sorpresi più volte alla guida con patente ritirata, in 13 senza assicurazione: i controlliIl bilancio dell’attività degli ultimi quaranta giorni della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure: 118 i veicoli sprovvisti di... Alla guida senza patente o assicurazione: raffica di multe a SalernoIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno sta proseguendo nella campagna di vigilanza finalizzata al rispetto delle norme del Codice della... Sorpreso alla guida di un veicolo senza patente: aveva 733 grammi di cocaina, arrestato ift.tt/a0jipE1 ift.tt/SVnhwYl x.com Denunciato 16enne alla guida senza patente e assicurazione. In auto anche marijuanaUna gazzella dei Carabinieri di Gravina di Catania ha denunciato in stato di libertà un minorenne, trovandolo addirittura alla guida di un’auto di grossa cilindrata con 2 dosi di droga a bordo. In p ... siracusaoggi.it Senza patente da quasi 20 anni e su un'auto non assicurata (e intestata a un morto): fermato nel MilaneseUn controllo di routine si è trasformato nella scoperta di una clamorosa serie di violazioni lungo via dei Cerri, al confine con San Vittore Olona. Gli agenti della polizia locale di Cerro Maggiore ha ... milanotoday.it