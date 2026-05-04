Ardea Alla guida di uno scooter senza casco e senza assicurazione fugge all’alt dei Carabinieri Raggiunto e arrestato per fuga pericolosa il nuovo reato del decreto sicurezza…

A Ardea, un giovane di 24 anni è stato fermato dai Carabinieri mentre era alla guida di uno scooter senza casco e senza assicurazione. Dopo aver ricevuto l’alt, ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto e arrestato per il reato di fuga pericolosa, previsto dal nuovo decreto sicurezza. L’uomo è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa di essere portato davanti al giudice.

Cronache Cittadine ARDEA – I Carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo hanno arrestato, nella flagranza del reato, un 24enne romeno domiciliato L'articolo Ardea. Alla guida di uno scooter senza casco e senza assicurazione fugge all’alt dei Carabinieri. Raggiunto e arrestato per “fuga pericolosa”, il nuovo reato del decreto sicurezza. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ardea. Alla guida di uno scooter senza casco e senza assicurazione fugge all’alt dei Carabinieri. Raggiunto e arrestato per “fuga pericolosa”, il nuovo reato del decreto sicurezza… Notizie correlate Fugge all'alt e viene inseguito dai carabinieri: guidava senza patente e senza assicurazioneGuidava senza patente e quando si è imbattuto in un posto di blocco dei carabinieri, a Sezze, ha proseguito la corsa senza fermarsi. Mantova, alla guida senza patente fugge all’alt e semina il panico: bloccato e arrestatoMantova, 16 marzo 2026 – Un 30enne tunisino senza patente al volante di un'auto è fuggito all'alt dei carabinieri ed è stato inseguito per circa 10... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ARDEA | Educazione stradale tra i banchi: successo per il Parco Scuola del Traffico con gli studenti; Ad Ardea la sicurezza stradale si impara giocando: successo per il Parco Scuola del Traffico - Quotidiano; Ardea, più del 15% delle auto sono fuorilegge (senza assicurazione e revisione). Il piano del Sindaco per scovarle; Nove denunce, armi e droga sequestrate dai Carabinieri ad Anzio e Lavinio. ARDEA NON HA BISOGNO DI PROCESSI SOMMARI, MA DI RESPONSABILITÀ Il Consiglio comunale andato deserto è certamente un fatto che merita attenzione e rispetto istituzionale. Nessuno può far finta che sia un episodio ordinario. Ma trasformare una - facebook.com facebook