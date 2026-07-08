Roberta Caldera, nata nel 1976, ha deciso di guidare un comitato ambientalista locale, un ruolo che ha suscitato critiche da parte di alcuni che le hanno chiesto se avesse altre priorità. La donna ha risposto che l’impegno vale la pena per opporsi alle decisioni imposte dall’alto e contrastare le ingiustizie ambientali. La sua scelta ha portato alla guida di un’associazione di volontariato attiva nel territorio.

"Ne vale la pena? Per opporsi alle ingiustizie e non subire le decisioni calate dall’alto, sì". Roberta Caldera, classe 1976, ha scelto una delle strade più complicate: guidare un’associazione di volontariato che si occupa di temi ambientali nel territorio in cui vive. Da qualche anno presiede, infatti, il Comitato La Roccia di Gavardo, con un direttivo tutto al femminile. A far scattare la scintilla, i problemi di natura ambientale che la preoccupavano da residente e, soprattutto, da mamma. "Mi sono detta che dovevo fare qualcosa, per il bene dei miei figli ho superato la preoccupazione di dovermi esporre in prima persona, facendo anche delle scelte radicali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Alla guida di un comitato ambientalista. C’è chi dice che non ho di meglio da fare"

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