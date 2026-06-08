Il nuovo singolo di Noemi si intitola “Tu cosa fai questa sera” e rappresenta l’inizio di una nuova fase nella sua carriera. La cantante ha spiegato che il brano esprime il valore di rischiare nella vita, preferendo agire piuttosto che vivere con rimpianti. La canzone combina sonorità coinvolgenti con un’atmosfera teatrale, e il testo parla di passione, libertà e consapevolezza.

Noemi inaugura una nuova fase del suo percorso artistico con “Tu cosa fai questa sera”, il nuovo singolo che racconta passione, libertà e consapevolezza attraverso sonorità coinvolgenti e un’atmosfera dal sapore teatrale. In questa intervista rilasciata a noi di SuperGuidaTV, la cantante si racconta tra musica e vita privata, parlando del cambiamento che ha attraversato negli ultimi anni, del videoclip ispirato al tango, del rapporto con i social e del momento particolarmente felice che sta vivendo, sia dal punto di vista artistico che personale. Intervista a Noemi: “Vi presento tu cosa fai questa sera”. “Tu cosa fai questa sera?” segna una nuova fase del tuo percorso musicale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Noemi presenta il brano “Tu cosa fai questa sera”: “Ho imparato che nella vita bisogna rischiare: meglio fare che vivere di rimpianti” – Intervista

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Noemi presenta il brano Tu cosa fai questa sera: «Ho imparato che nella vita bisogna rischiare

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