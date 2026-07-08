Alice Pedrinelli ha vinto il titolo di Miglior Sommelier della Lombardia 2026. Alla sua terza partecipazione al concorso, ma per la prima volta in finale, ha conquistato il primo posto. La competizione si è svolta a Varese, con la partecipazione di diversi sommelier della regione. Pedrinelli ha ottenuto il riconoscimento durante la fase finale, battendo gli altri concorrenti. La vittoria segna un passo importante nella sua carriera professionale.

Varese – Alla sua terza partecipazione, ma per la prima volta in finale, centra subito il gradino più alto del podio del concorso di Miglior Sommelier della Lombardia. È la giovanissima Alice Pedrinell di Ais Varese ad aggiudicarsi l’importante titolo dopo le finali che si sono svolte a Milano martedì 7 luglio presso l’Hotel Westin Palace durante i festeggiamenti per l’anniversario della nascita dell ’Associazione italian asommelier, che quest’anno spegne 61 candeline. Nata a Varese, laureata in Hospitality Management a Losanna e sommelier Ais, Alice Pedrinelli lavora nel ristorante di famiglia Da Venanzio a Induno Olona, come r esponsabile di sala e cantina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alice Pedrinelli è la Miglior Sommelier della Lombardia 2026

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Milano - Alice Pedrinelli miglior Sommelier della Lombardia

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