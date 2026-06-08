Alberto Cau ha vinto il titolo di Miglior Sommelier della Liguria 2026. Durante la competizione, ha dimostrato competenza e sicurezza, superando altri due professionisti qualificati. Cau ha iniziato come appassionato e ha seguito un percorso di formazione e praticantato, arrivando a qualificarsi come sommelier professionista. La vittoria è stata annunciata durante un evento dedicato agli esperti del settore.

Chi sono i tre professionisti che hanno scalato il podio?. Come ha fatto Alberto Cau a trasformare la passione in professione?. Quali premi economici sono stati assegnati ai primi tre classificati?. Cosa permetterà di fare la borsa di studio vinta dal campione?.? In Breve Deborah Monaldi seconda e Riccardo Pedemonte terzo nella classifica Ais Liguria.. Premi in denaro da 800, 400 e 200 euro ai primi tre classificati.. Oltre 80 produttori presenti alle degustazioni presso Palazzo Ducale a Genova.. Evento spostato da Sestri Levante a Genova per l'undicesima edizione.. Alberto Cau vince il titolo di Miglior Sommelier della Liguria 2026 a Palazzo Ducale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alberto Cau è il nuovo Miglior Sommelier della Regione Liguria 2026

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