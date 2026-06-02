la livornese morlacchi miglior sommelier toscana

Patrizia Morlacchi, rappresentante della delegazione di Livorno, è stata riconosciuta come la migliore sommelier Ais della Toscana per il 2026. La sua vittoria è stata annunciata durante la competizione regionale. Morlacchi si è distinta tra i partecipanti grazie alle sue competenze nel settore enologico. La premiazione si è svolta in un evento dedicato ai professionisti del vino nella regione.

È Patrizia Morlacchi (foto), dalla delegazione di Livorno, il miglior sommelier Ais della Toscana per il 2026. La proclamazione è avvenuta al termine della sfida finale, tenutasi in piazza Duomo a San Gimignano (Siena), nell’ambito della manifestazione ’Regina Ribelle Vernaccia di San Gimignano Wine Fest’, organizzata dall’omonimo Consorzio presieduto da Manrico Biagini. Al secondo e terzo posto, si spiega in una nota, ancora una volta si distingue la delegazione di Firenze piazzando Alessandro Rosi e Sara Calimari, già presente lo scorso anno sul podio sempre al terzo posto. "I nostri sommelier aspiranti al podio si sono battuti con grande... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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