La livornese Morlacchi miglior sommelier toscana

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Patrizia Morlacchi, rappresentante della delegazione di Livorno, è stata riconosciuta come la migliore sommelier Ais della Toscana per il 2026. La sua vittoria è stata annunciata durante la competizione regionale. Morlacchi si è distinta tra i partecipanti grazie alle sue competenze nel settore enologico. La premiazione si è svolta in un evento dedicato ai professionisti del vino nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È Patrizia Morlacchi (foto), dalla delegazione di Livorno, il miglior sommelier Ais della Toscana per il 2026. La proclamazione è avvenuta al termine della sfida finale, tenutasi in piazza Duomo a San Gimignano (Siena), nell’ambito della manifestazione ’Regina Ribelle Vernaccia di San Gimignano Wine Fest’, organizzata dall’omonimo Consorzio presieduto da Manrico Biagini. Al secondo e terzo posto, si spiega in una nota, ancora una volta si distingue la delegazione di Firenze piazzando Alessandro Rosi e Sara Calimari, già presente lo scorso anno sul podio sempre al terzo posto. "I nostri sommelier aspiranti al podio si sono battuti con grande... 🔗 Leggi su Lanazione.it

la livornese morlacchi miglior sommelier toscana
© Lanazione.it - La livornese Morlacchi miglior sommelier toscana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La classifica di Altroconsumo del miglior cibo per cani: Bao di Esselunga il “miglior acquisto”, bocciato Miglior Cane Special Menu con pollo e verdureRecentemente, Altroconsumo ha pubblicato una classifica sui migliori cibi per cani disponibili in Italia.

Marc Marquez: “Penso di avere la miglior moto e il miglior team”Durante la conferenza stampa del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Marc Marquez ha dichiarato di avere...

Si parla di: La livornese Morlacchi miglior sommelier toscana.

la livornese morlacchi migliorLa livornese Morlacchi miglior sommelier toscanaÈ Patrizia Morlacchi (foto), dalla delegazione di Livorno, il miglior sommelier Ais della Toscana per il 2026. La proclamazione è avvenuta al termine della sfida finale, tenutasi in piazza Duomo a San ... lanazione.it

la livornese morlacchi migliorPatrizia Morlacchi è la miglior sommelier AIS della Toscana 2026L’evento si è svolto in Piazza Duomo a San Gimignano nello scenario della Loggia Teatro dei Leggieri in Piazza Duomo SAN GIMIGNANO. Emozione e orgoglio della vittoria negli occhi e nelle parole dei tr ... ilcittadinoonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web