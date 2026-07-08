A Città di Castello è stato aperto un seggio mobile per le elezioni presidenziali in Algeria. Oltre 150 algerini residenti in Altotevere e in altre zone dell’Umbria hanno votato presso questa postazione temporanea. L’evento ha attirato l’attenzione, rappresentando un momento di partecipazione elettorale per la comunità algerina residente nella regione. La postazione è stata allestita appositamente per consentire agli elettori di esercitare il diritto di voto.

Anche l’Umbria ha, a suo modo, partecipato alle elezioni presidenziali in Algeria aprendo un seggio mobile a Città di Castello al quale si sono recati oltre 150 algerini residenti in Altotevere e in altre parti della regione. I cittadini algerini che vivono all’estero, quindi anche in Italia, hanno potuto esercitare il loro diritto di voto sulla base di un apposito decreto presidenziale in vista dell’elezione dei membri dell’Assemblea Popolare Nazionale che si è svolta il 2 luglio. La Commissione Elettorale dell’Ambasciata d’Algeria a Roma aveva ufficializzato i seggi elettorali: per l’Umbria le date erano quelle del 30 giugno e primo luglio nella sala gruppi del palazzo comunale di piazza Gabriotti a Città di Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Algerini dell’Umbria. Il voto a Città di Castello: "Un momento storico"

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