A Città di Castello si è svolta una sfilata di cinquanta trattori d’epoca nel centro storico, attirando numerosi spettatori. Tra i mezzi esposti, un modello del 1934 ha suscitato particolare interesse per la sua rarità. La cerimonia di benedizione dei trattori è stata condotta da un sacerdote, che ha benedetto i mezzi agricoli prima della partenza della parata. La manifestazione si è conclusa con l’esposizione dei trattori lungo le vie del centro.

? Cosa scoprirai Quale raro modello del 1934 ha stupito la folla in piazza?. Chi ha guidato la cerimonia di benedizione dei mezzi agricoli?. Come hanno reagito i giovani davanti ai motori storici della valle?. Perché questo evento unisce il Rinascimento alla civiltà contadina?.? In Breve Celebrazione 35° anniversario fondazione Club Landini Epoca Alto Tevere. Sfilata partita dal parcheggio scuola elementare di Riosecco verso centro storico. Benedizione dei mezzi in Piazza Garibaldi guidata dai parroci Radicchi e Mariotti. Presenza in piazza degli assessori Luca Secondi e Rodolfo Braccalenti. Oltre 50 trattori d’epoca hanno animato la mattinata di sabato 2 maggio 2026 a Città di Castello, trasformando Piazza Garibaldi in un museo a cielo aperto dedicato alla civiltà contadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Città di Castello: 50 trattori d’epoca sfilano in centro storico

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