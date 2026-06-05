Umbria | il castello di Lemmo Scotti torna al lusso sostenibile
Il castello di Lemmo Scotti in Umbria è stato ristrutturato adottando pratiche di sostenibilità. Durante i lavori sono state installate tecnologie per ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale delle suite storiche. Sono stati impiegati sistemi di isolamento avanzati e fonti di energia rinnovabile. La ristrutturazione ha previsto anche l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, mantenendo l’aspetto storico del castello. Il progetto mira a coniugare conservazione e rispetto per l’ambiente.
Come si trasforma un antico castello in un modello di sostenibilità?. Quali tecnologie riducono l'impatto ambientale nelle suite storiche?. Dove si trovano le aree bioenergetiche del bosco secolare?. Come viene gestito il ciclo degli scarti alimentari della cucina?.? In Breve Chef Emanuele Mazzella guida il fine dining presso il ristorante Cedri.. Marco Nieri identifica aree bioenergetiche terapeutiche nel bosco secolare.. Uso di impianti fotovoltaici e solare termico per l'energia della struttura.. Compostaggio degli scarti alimentari per nutrire l'orto biologico della proprietà.. Il Borgo dei Conti Resort, situato a pochi chilometri da Perugia e dalle sponde del lago Trasimeno, inaugura una nuova fase dell’ospitalità d’eccellenza attraverso un importante intervento di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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