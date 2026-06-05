Umbria | il castello di Lemmo Scotti torna al lusso sostenibile

Notizia in breve

Il castello di Lemmo Scotti in Umbria è stato ristrutturato adottando pratiche di sostenibilità. Durante i lavori sono state installate tecnologie per ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale delle suite storiche. Sono stati impiegati sistemi di isolamento avanzati e fonti di energia rinnovabile. La ristrutturazione ha previsto anche l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, mantenendo l’aspetto storico del castello. Il progetto mira a coniugare conservazione e rispetto per l’ambiente.