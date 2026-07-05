Alexiou saluta l’Inter | atteso per le visite dall’AEK Atene Operazione in prestito con riscatto e controriscatto

Il difensore classe 2005 si sta recando in visita all’AEK Atene. L’operazione prevede un trasferimento in prestito con opzione di riscatto e contro-opzione a favore dell’Inter.

di Paolo Moramarco Alexiou saluta l’Inter: atteso per le visite dall’AEK Atene. Il difensore classe 2005 lascia Milano con opzione di riscatto e contro-opzione. Prosegue il lungo lavoro di cessioni dell’ Inter per intergare budget al mercato estivo. Christos Alexiou, difensore greco classe 2005 e capitano della Primavera dell’Inter, si trasferisce all’ AEK Atene con la formula del prestito, comprensiva di opzione di riscatto e contro-opzione nel range di 3 milioni di euro. Oggi il giocatore sosterrà le visite mediche in Grecia prima di unirsi al nuovo club. Percorso e stagione appena conclusa. Alexiou, già parte del giro delle nazionali... 🔗 Leggi su Internews24.com

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