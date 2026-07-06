L’Inter Under 23 da già i suoi frutti | Alexiou all’AEK Atene è solo il primo dei talenti nerazzuri pronti al salto
L’Inter Under 23 ha già prodotto risultati concreti: Alexiou è stato ceduto in prestito all’AEK Atene. Altri giovani calciatori del settore giovanile nerazzurro si sono messi in evidenza in Serie C, continuando il percorso di crescita e visibilità. Questa strategia di prestiti e valorizzazione dei talenti mira a favorire il loro sviluppo e a prepararli per il salto in prima squadra.
di Paolo Moramarco L’Inter Under 23 da già i suoi frutti: mentre Alexiou vola in Grecia in prestito altri talenti sono riusciti a mettersi in mostra in Serie C. La cessione di Christos Alexiou all’ Aek Atene rappresenta un segnale tangibile del lavoro svolto dall’ Inter con la propria Under 23, lanciata un anno fa in Serie C e già capace di far emergere diversi talenti. Come riportato oggi da Tuttosport, il centrale greco resterà comunque in orbita nerazzurra, andando in Grecia con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e controriscatto a favore dell’Inter. Percorso di crescita in Lega Pro. Alexiou ha già sostenuto le... 🔗 Leggi su Internews24.com
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DAILY NEWS Christos Alexiou, uno dei pilastri dell'Inter Under 23 ed ex capitano della Primavera campione d'Italia, si trasferirà all'AEK Atene. L'operazione sarà definita con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. facebook
Christos Alexiou, uno dei pilastri dell’Inter Under 23 ed ex capitano della Primavera campione d’Italia, va all'AEK Atene in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. L'Inter mantiene il controriscatto x.com
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