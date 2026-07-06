L’Inter Under 23 da già i suoi frutti | Alexiou all’AEK Atene è solo il primo dei talenti nerazzuri pronti al salto

Notizia in breve

L’Inter Under 23 ha già prodotto risultati concreti: Alexiou è stato ceduto in prestito all’AEK Atene. Altri giovani calciatori del settore giovanile nerazzurro si sono messi in evidenza in Serie C, continuando il percorso di crescita e visibilità. Questa strategia di prestiti e valorizzazione dei talenti mira a favorire il loro sviluppo e a prepararli per il salto in prima squadra.