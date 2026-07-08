Alessandro Borghese presenta ‘Cooking Grandmas’ su Tv8, in cui le concorrenti sono nonne anziché chef professionisti. La trasmissione andrà in onda a partire dal 15 luglio e vedrà le nonne sfidarsi nella preparazione di piatti tradizionali. Ogni puntata coinvolgerà tre nonne che cucineranno davanti a una giuria di esperti e pubblico. Lo show si concentrerà sulla cucina casalinga e sulle ricette di famiglia.

Milano, 8 luglio 2026 – Questa volta Alessandro Borghese avrà davanti a sé delle concorrenti molto speciali nella sua prossima sfida televisiva. Niente chef stellati o professionisti della cucina: nel suo nuovo programma saranno le nonne a prendere posto ai fornelli. Si chiama Cooking Grandmas il nuovo format in arrivo su Tv8 nella stagione 20262027, un talent culinario che vedrà dieci nonne provenienti da tutta Italia sfidarsi tra pentole, ricette di famiglia e prove inaspettate per portare nelle case di tutti l’autenticità della cucina italiana che oggi è patrimonio dell’umanità. Dalla cucina di casa alle nuove sfide. Le protagoniste arriveranno con il loro bagaglio di esperienza e con quei piatti che hanno preparato per anni ai propri cari e che, spesso, vengono tramandati di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandro Borghese porta le nonne ai fornelli: arriva ‘Cooking Grandmas’ su Tv8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cooking Grandmas, Borghese mette in sfida le nonne su Tv8Su Tv8 andrà in onda nella stagione 2026-2027 uno show chiamato Cooking Grandmas, condotto e giudicato da Alessandro Borghese.

Leggi anche: Alessandro Borghese sfida le nonne d’Italia nel nuovo show Cooking Grandmas

Temi più discussi: 4 Ristoranti di Alessandro Borghese a Caorle: i locali in gara; Barbara Bouchet: La nave da crociera dove lavorava mio figlio Alessandro Borghese si inabissò, rimase tre giorni su una zattera; Palinsesti Sky 2026/27: Taste of Italy con Cannavacciuolo, le Nonne in cucina e il primo medical drama con Lino Guanciale; Il ritorno di Ligas, un medical drama con Lino Guanciale, Borghese fa cucinare le nonne: cosa vedremo su Sky nei prossimi mesi.

Alessandro Borghese porta le nonne ai fornelli: arriva ‘Cooking Grandmas’ su Tv8Dieci nonne, un casale immerso nella natura e tutto il sapore della tradizione italiana: scopriamo il nuovo reality culinario dove la cucina incontra il racconto di vita ... quotidiano.net

Alessandro Borghese a Caorle: svelati i 4 ristoranti in garaTra le calli colorate, la laguna e i sapori della tradizione il borgo veneziano si prepara a finire sotto i riflettori della celebre sfida televisiva ... veneziatoday.it