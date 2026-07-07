cooking grandmas borghese mette in sfida le nonne su tv8

Su Tv8 andrà in onda nella stagione 2026-2027 uno show chiamato Cooking Grandmas, condotto e giudicato da Alessandro Borghese. Lo spettacolo vedrà nonne sfidarsi ai fornelli, portando in scena ricette tradizionali e la saggezza culinaria delle donne più anziane. La trasmissione si concentrerà su piatti tipici, con le nonne che metteranno alla prova le proprie abilità in una gara dedicata alla cucina di famiglia.

Alessandro Borghese sarà giudice e conduttore di un nuovo show, in prima serata su Tv8 nella stagione TV 20262027, dal titolo – provvisorio – Cooking Grandmas, una sfida ai fornelli tra nonne, da sempre patrimonio di saggezza e semplicità nonché custodi di un tesoro unico: una cucina che ha il gusto della tradizione. In Cooking Grandmas, dieci di queste nonne, provenienti da ogni regione d’Italia, si sfidano in un talent show culinario inedito: una gara tra sapori di ieri e di oggi. Al centro le ricette della tradizione, tramandate da generazioni, ma anche prove che le condurranno ben oltre la loro comfort zone, tra cucina stellata, street food e ricette etniche. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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