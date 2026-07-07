Alessandro Borghese sfida le nonne d’Italia nel nuovo show Cooking Grandmas

Da digital-news.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cooking Grandmas porta in prima serata su TV8 dieci nonne italiane in gara tra cucina tradizionale, nuove sfide e sapori dal mondo. Sky annuncia il nuovo show condotto da Alessandro Borghese Cooking grandmas  Lo chef giudice del nuovo show di prima serata che mette in sfida le nonne, patrimonio di saggezza e semplicità, custodi di un tesoro unico: una cucina che ha il gusto della tradizione Prodotto da Banijai Italia ConALESSANDRO. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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