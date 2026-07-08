Alejandro Garnacho esterno del Chelsea è nel mirino del Napoli

Notizia in breve

Il Napoli ha manifestato interesse per Alejandro Garnacho, attualmente esterno del Chelsea. La trattativa non è ancora ufficiale, ma ci sono segnali di un possibile trasferimento. Garnacho, 19 anni, ha giocato in prestito in diverse squadre, e il Napoli sta valutando un possibile acquisto. Non ci sono ancora dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale accordo. La notizia è stata riportata da un sito inglese, senza ulteriori conferme ufficiali.