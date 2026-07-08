Alejandro Garnacho esterno del Chelsea è nel mirino del Napoli

Da justcalcio.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli ha manifestato interesse per Alejandro Garnacho, attualmente esterno del Chelsea. La trattativa non è ancora ufficiale, ma ci sono segnali di un possibile trasferimento. Garnacho, 19 anni, ha giocato in prestito in diverse squadre, e il Napoli sta valutando un possibile acquisto. Non ci sono ancora dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale accordo. La notizia è stata riportata da un sito inglese, senza ulteriori conferme ufficiali.

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Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Chelsea potrebbe dirigersi verso un’altra importante decisione per la squadra quest’estate, con il futuro di Alejandro Garnacho che sembra incerto solo un anno dopo il suo trasferimento dal Manchester United. L’esterno è arrivato con una grande reputazione e tante emozioni, ma la sua prima stagione allo Stamford Bridge non ha avuto l’impatto che molti si aspettavano. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Per il Chelsea non si tratta solo di un giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Alejandro Garnacho is Delusional

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