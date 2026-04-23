I compagni del Chelsea si sono scagliati contro Garnacho nell'intervallo con lo United | caos in spogliatoio

Durante l'intervallo della partita contro il Manchester United, i giocatori del Chelsea si sono rivolti in modo acceso a Alejandro Garnacho, creando un episodio di caos nello spogliatoio. La crisi della squadra, che ha portato all'esonero dell'allenatore, si manifesta anche attraverso questi episodi di tensione tra i giocatori. La situazione interna al club sembra caratterizzata da una mancanza di coesione evidente anche in momenti di normale confronto tra i calciatori.

La crisi nerissima del Chelsea che ha portato all'esonero di Liam Rosenior è fatta non solo di risultati negativi, ma anche di episodi che evidenziano la mancanza di coesione nello spogliatoio: emblematico quello che è successo con Alejandro Garnacho nell'intervallo del match col Manchester United.🔗 Leggi su Fanpage.it

No a single United player gave respect to Garnacho af full time | Man United vs Chelsea reaction

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L'editoriale del nostro direttore @EmanueleCorazzi sull'esonero di Rosenior e la situazione sempre più caotica del Chelsea (1/5) x.com