La quarta edizione di Eco Festival si terrà il 15 e 16 settembre a Roma, presso Piazza di Spagna. L’evento si concentrerà su temi come mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, innovazione tecnologica e qualità della vita nelle città. L’iniziativa coinvolge diverse realtà del settore e mira a promuovere pratiche e soluzioni per ambienti urbani più sostenibili. La manifestazione si svolge in un contesto di confronto tra esperti e stakeholders del settore.

Mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, innovazione tecnologica e qualità della vita nelle città saranno al centro della quarta edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma il 15 e 16 settembre a Roma Eventi – Piazza di Spagna. L'iniziativa è stata presentata nella sede nazionale dell'Anci, a Roma, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei partner della manifestazione. Il Festival si propone come occasione di confronto tra amministrazioni, imprese, associazioni ed esperti sui principali temi della transizione ecologica della mobilità. Tra gli argomenti che saranno affrontati figurano intermodalità, mobilità elettrica, sicurezza urbana, economia circolare, forestazione, innovazione digitale e intelligenza artificiale applicata ai trasporti e alla logistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mobilità sostenibile e città intelligenti, presentato a Roma la quarta edizione di Eco Festival

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