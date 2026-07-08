Al via da oggi una nuova ondata di caldo e afa | dove si toccheranno i 38°C

Da oggi si registra una nuova ondata di caldo con temperature che raggiungeranno i 38°C. La fase estiva, caratterizzata da clima più mite, si conclude e viene sostituita dall’affermazione di un anticiclone sub-tropicale. Le temperature massime aumentano nuovamente, tornando a valori elevati tra i 36 e i 38°C.

La tregua è finita. Mandata agli archivi la fase estiva caratterizzata da un clima sicuramente gradevole e senza eccessi, il rinforzo dell’anticiclone sub-tropicale sta facendo nuovamente aumentare le temperature massime con valori che toccheranno nuovamente i 36-38°C. Qual è la tendenza. Le mappe meteo dei più autorevoli centri di calcolo non lasciano scampo all’immaginazione: soprattutto a partire da mercoledì 8 luglio correnti molto calde in arrivo direttamente dall’entroterra africano attraverseranno il Mediterraneo per interessare le nostre regioni. Saranno soprattutto la Val Padana, la Toscana, il Lazio e le due Isole Maggiori a toccare i picchi più elevati durante le ore diurne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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METEO. SECONDA ONDATA DI CALDO, QUANTO DURERA' TENDENZA

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