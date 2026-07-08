Da oggi si registrano temperature fino a 38°C in diverse regioni. Dopo una fase di clima più mite, l’anticiclone sub-tropicale si è rafforzato, facendo risalire le massime. La tregua estiva si conclude, e l’afa torna a essere intensa. Le temperature più alte si concentrano nelle zone interne e nelle pianure. La situazione si mantiene stabile, senza precipitazioni significative. La nuova ondata di caldo durerà almeno alcuni giorni.

La tregua è finita. Mandata agli archivi la fase estiva caratterizzata da un clima sicuramente gradevole e senza eccessi, il rinforzo dell’anticiclone sub-tropicale sta facendo nuovamente aumentare le temperature massime con valori che toccheranno nuovamente i 36-38°C. Qual è la tendenza. Le mappe meteo dei più autorevoli centri di calcolo non lasciano scampo all’immaginazione: soprattutto a partire da mercoledì 8 luglio correnti molto calde in arrivo direttamente dall’entroterra africano attraverseranno il Mediterraneo per interessare le nostre regioni. Saranno soprattutto la Val Padana, la Toscana, il Lazio e le due Isole Maggiori a toccare i picchi più elevati durante le ore diurne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al via da oggi una nuova ondata di caldo (e afa): dove si toccheranno 38°C

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METEO. SECONDA ONDATA DI CALDO, QUANTO DURERA' TENDENZA

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