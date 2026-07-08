Durante un incontro con il ministro degli Esteri ad Ankara, il presidente turco ha ricordato Silvio Berlusconi, sottolineando il legame speciale tra i due. La dichiarazione è stata fatta a margine del vertice della Nato. Il retroscena è stato poi rivelato da Tajani, che ha riferito le parole di Erdogan sul rapporto con l’ex presidente del Consiglio italiano.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha voluto ricordare Silvio Berlusconi e il rapporto personale che lo legava all’ex presidente del Consiglio italiano durante un incontro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, avvenuto ad Ankara a margine del vertice della Nato. «Ho avuto il piacere di salutare il presidente Erdogan e il ministro degli Esteri Hakan Fidan. Abbiamo scambiato alcune idee sul vertice, sulla Nato e sugli scenari politici a noi comuni nel Mediterraneo e in Medio Oriente», ha riferito Tajani. Il vicepremier ha poi raccontato un passaggio particolarmente significativo del colloquio: «Poi Erdogan ha ricordato il leader del mio partito Silvio Berlusconi e il rapporto che aveva con lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Al vertice Nato Erdogan ricorda l’amico Silvio: “Con Berlusconi un legame speciale”. Il retroscena svelato da Tajani

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