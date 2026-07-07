Durante il vertice Nato in Turchia, il presidente americano ha dichiarato di essere presente solo per l'invito del leader turco, affermando di sentirsi tradito dagli alleati. Ha aggiunto che, se l'incontro non si fosse svolto in Turchia, probabilmente non avrebbe partecipato. Trump ha criticato l'alleanza, mettendo in discussione anche la presenza militare degli Stati Uniti in Europa. La sua postura è apparsa irritata e distaccata durante l'evento.

Il presidente Usa: «Se il vertice non fosse stato in Turchia probabilmente non avrei partecipato». Donald Trump torna ad attaccare la Nato e mette in discussione anche il futuro della presenza militare statunitense in Europa. A margine del bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente americano ha ribadito la propria delusione nei confronti dell'Alleanza. «Senza la Turchia forse non sarei venuto» «Francamente, se il vertice della Nato non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato», ha dichiarato Trump. Rispondendo a una domanda su una possibile ulteriore riduzione delle truppe americane in Europa, ha aggiunto: «Vedremo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trump al vertice Nato con il broncio: “Tradito dagli alleati, sono qui in Turchia solo per il mio amico Erdogan”

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