La mia fidanzata Francesca Verdini gioca a burraco con Giorgia Meloni io evito sono due donne troppo competitive per me Vannacci? Quando do fiducia a volte vengo fregato | Matteo Salvini si racconta a Monica Setta
Matteo Salvini ha condiviso in un’intervista che sua fidanzata, Francesca Verdini, gioca a burraco con Giorgia Meloni, mentre lui preferisce evitare il gioco, ritenendole troppo competitive. Ha anche parlato di come, a suo avviso, a volte si fida troppo, rischiando di essere tradito. La conversazione è avvenuta durante la trasmissione “Storie di...”, con un led che segnala il suo ruolo di “segreto”.
“ Matteo Salvini segreto “, si legge sul led che campeggia dietro il Vicepremier. A “ Storie di donne al bivio di sera “, in onda in prime time su Rai2, il leader della Lega parla dell’amore con la compagna Francesca Verdini: “Nonostante i 19 anni di differenza, mi considero fortunato ad avere una compagna come lei, si è scelta un uomo non facile ma con cui c’è tanto amore. Il terzo figlio con Francesca? Se arriva è il benvenuto. Per me che ho già Federico e Mirta i figli sono pura gioia”, le sue parole nel salotto di Monica Setta. “Se arrivasse un bambino dovrei riprendere confidenza con la paternità, visto che ho un figlio di 23 e una figlia di 13, ma sarebbe bellissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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