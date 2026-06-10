Matteo Salvini ha condiviso in un’intervista che sua fidanzata, Francesca Verdini, gioca a burraco con Giorgia Meloni, mentre lui preferisce evitare il gioco, ritenendole troppo competitive. Ha anche parlato di come, a suo avviso, a volte si fida troppo, rischiando di essere tradito. La conversazione è avvenuta durante la trasmissione “Storie di...”, con un led che segnala il suo ruolo di “segreto”.

“ Matteo Salvini segreto “, si legge sul led che campeggia dietro il Vicepremier. A “ Storie di donne al bivio di sera “, in onda in prime time su Rai2, il leader della Lega parla dell’amore con la compagna Francesca Verdini: “Nonostante i 19 anni di differenza, mi considero fortunato ad avere una compagna come lei, si è scelta un uomo non facile ma con cui c’è tanto amore. Il terzo figlio con Francesca? Se arriva è il benvenuto. Per me che ho già Federico e Mirta i figli sono pura gioia”, le sue parole nel salotto di Monica Setta. “Se arrivasse un bambino dovrei riprendere confidenza con la paternità, visto che ho un figlio di 23 e una figlia di 13, ma sarebbe bellissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia fidanzata Francesca Verdini gioca a burraco con Giorgia Meloni, io evito, sono due donne troppo competitive per me. Vannacci? Quando do fiducia a volte vengo fregato”: Matteo Salvini si racconta a Monica Setta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matteo Salvini e Francesca Verdini, matrimonio all'orizzonte? Lui rilancia: "Terzo figlio con lei? Sarebbe benvenuto"Matteo Salvini ha dichiarato che un terzo figlio con Francesca Verdini sarebbe benvenuto.

Leggi anche: Funerali Bossi, urla contro Salvini e l’intervento della fidanzata Francesca Verdini: “Sei un…”

Temi più discussi: Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini si sposano? Il dettaglio rivelatore del matrimonio; Matteo Salvini e Francesca Verdini, matrimonio all'orizzonte? Lui rilancia: Terzo figlio con lei? Sarebbe benvenuto; Matteo Salvini e l’idea di un figlio con Francesca Verdini: Se arriva è il benvenuto; A Storie al bivio di sera ospiti Nancy Brilli, Francesca Pascale, Iva Zanicchi, Concita De Gregorio, Roberta Capua, Matteo Salvini.

La mia fidanzata Francesca Verdini gioca a burraco con Giorgia Meloni, io evito, sono due donne troppo competitive per me. Vannacci? Quando do fiducia a volte vengo fregato: Matteo Salvini si racconta a Monica Setta ilfattoquotidiano.it/2026/06/10/la-… x.com

La mia fidanzata Francesca Verdini gioca a burraco con Giorgia Meloni, io evito, sono due donne troppo competitive per me. Vannacci? Quando do fiducia a volte vengo fregato ...Dal primo appuntamento con Francesca Verdini al burraco con Giorgia Meloni: il leader della Lega si racconta nel programma Rai ... ilfattoquotidiano.it

Matteo Salvini sposa la fidanzata Francesca Verdini? | Matrimonio non imminente: lo scoopIl settimanale Chi fa chiarezza sull'indiscrezione riguardante un imminente matrimonio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. ilsussidiario.net