al mare con il cane guida alle regole e agli orari

Durante i mesi estivi, i cani possono accedere alle spiagge di Cesenatico insieme ai loro proprietari, ma devono rispettare regole precise. È obbligatorio mantenere il cane al guinzaglio e rispettare gli orari consentiti, che di solito sono mattina e sera. È vietato lasciare gli animali liberi sulla battigia, e bisogna raccogliere subito eventuali deiezioni. Sono presenti aree dedicate dove i cani possono stare senza guinzaglio.

Durante i mesi clou dell’estate, oltre ai cosiddetti ’bagnanti’, anche i cani possono godersi l’estate al mare a Cesenatico. Come sempre occorrono delle regole, per far convivere il desiderio di padroni e amici a quattro zampe di vivere insieme dei momenti in spiaggia, con il buon senso, la sicurezza, l’igiene e la presenza di coloro che non sono così entusiasti di vedere dei cani in spiaggia. In primo luogo i cani devono essere custoditi e sorvegliati dai proprietari. Sono fissati i luoghi corrispondenti alle spiagge libere, nei quali è possibile raggiungere la riva, in due fasce orarie che sono dalle 6 alle 8.30 del mattino e dalle 19 alle 22, per un totale complessivo di cinque ore e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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