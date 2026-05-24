Pentecoste 2026 | guida agli orari e alle dirette della Messa col Papa

La messa di Pentecoste 2026 con il Papa sarà trasmessa su Tv2000. La celebrazione inizierà alle ore 10:00. Chi non dispone di una televisione può seguire la diretta online attraverso il sito ufficiale o l’app di Tv2000. Sono previste anche coperture in streaming sui canali social ufficiali della diocesi e del Vaticano.

? Domande chiave A che ora inizia la celebrazione su Tv2000?. Come seguire la messa se non si ha la televisione?. Quali canali trasmettono la preghiera del Regina Coeli a mezzogiorno?. Dove trovare lo streaming gratuito per la diretta del Papa?.? In Breve Tv2000 trasmette tre momenti liturgici alle 8.30, 10 e 19 del 24 maggio.. Preghiera Regina Coeli alle 12 su Rai 1 e Tv2000 con Papa Leone XIV.. Canale 28 digitale terrestre e frequenze 18 e 157 di tivùsat per la diretta.. Streaming disponibile su RaiPlay e player web gratuito del network Tv2000.. La Basilica di San Pietro ospiterà alle ore 10 la celebrazione della Solennità di Pentecoste, presieduta da Papa Leone XIV per una messa trasmessa in diretta su Rai 1 e Canale 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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