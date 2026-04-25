Spesa il 25 aprile | guida agli orari e alle aperture dei supermercati

Il 25 aprile i supermercati in Italia adottano orari diversi rispetto ai giorni normali. Alcuni punti vendita di grandi catene potrebbero essere chiusi, mentre altri potrebbero restare aperti con orari ridotti. Coop ha annunciato chiusure in alcune zone, mentre Esselunga ha comunicato aperture in altre aree. È consigliabile verificare direttamente presso i singoli supermercati o consultare le informazioni locali prima di pianificare gli acquisti.

? Cosa sapere Supermercati italiani gestiscono orari diversi per la festività del 25 aprile 2026.. Le chiusure di Coop e le aperture di Esselunga richiedono verifiche locali.. Sabato 25 aprile 2026, la gestione della spesa per la festa della Liberazione impone consultazioni rapide tra i cittadini a causa di orari frammentati e chiusure strategiche nei punti vendita italiani. La ricorrenza festiva trasforma l’acquisto di beni alimentari in un esercizio di pianificazione. Mentre le necessità dell’ultimo minuto spingono verso i centri commerciali, la realtà del territorio offre scenari molto diversificati. Non esiste un protocollo unico nazionale: ogni catena e ogni singolo imprenditore decide autonomamente come gestire il flusso dei clienti in questa giornata simbolica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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